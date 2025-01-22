Sular Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Örenler, özellikle Aralık ayından itibaren artış gösteren viral enfeksiyonlara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Hastanenin yeni doğan, yoğun bakım, servis ve acil bölümlerinde hizmet verdiğini belirten Dr. Örenler, son dönemde yoğun öksürük, yüksek ateş ve beklenmedik şekilde ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran çocuk hastaların sayısında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti.

Dr. Örenler, bu tür semptomları olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı: Bu tür şikayetleri olan hastalarımızın öncelikle bir çocuk doktoruna başvurması çok önemli. Ayrıca, enfeksiyonun yayılmasını önlemek adına izolasyon kurallarına dikkat edilmeli. Mümkünse okul çağındaki çocuklar semptomlar başladığında okula gitmemeli. Maske kullanımı da bulaşı engellemede etkili bir yöntem olabilir" dedi.

Enfeksiyonun damlacık yoluyla bulaştığını belirten Dr. Örenler, el hijyeninin hayati bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, antibiyotik kullanımına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Her viral enfeksiyonda antibiyoterapiye gerek yoktur. Ancak bazı durumlarda bakteriyel enfeksiyonların eklenmesi halinde antibiyotik tedavisi uygulanabilir” dedi.

Dr. Örenler, çocukların sağlığı için erken müdahale ve hijyen kurallarına uyulmasının, salgının kontrol altına alınmasında büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, toplumu duyarlı olmaya davet etti.