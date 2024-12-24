Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi, Göğüs Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokur’u kadrosuna kattı.

Sütçü İmam Üniversitesi’nde uzun yıllar boyunca başarılı çalışmalara imza atan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokur, Sular Akademi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Yeni görevine başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokur, göğüs cerrahisi alanında geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını belirtti.

Tokur, şunları kaydetti, "Göğüs cerrahisi branşı olarak doğumsal ve sonradan edinilen birçok göğüs kafesi hastalığının tedavisini gerçekleştirmekteyiz. Bu hastalıklar arasında doğumsal akciğer hastalıkları, doğumsal göğüs kafesi lezyonları ve özellikle yetişkinlerde sıklıkla görülen akciğer kanseri bulunmaktadır. Ayrıca branşımızın en önemli özelliklerinden biri de travma cerrahisiyle yakından ilgilenmemizdir. Her türlü kaza ve yaralanmalarda göğüs kafesi ve akciğer organlarına yönelik tedaviler sunmaktayız" dedi.

Göğüs cerrahisi alanındaki uzmanlık ve tecrübeleriyle Kahramanmaraşlılara hizmet sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Dr. Tokur, Sular Akademi Hastanesi’nin modern altyapısı ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla tüm göğüs cerrahisi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kapsamlı bir sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.

Dr. Tokur, göğüs cerrahisiyle ilgili her türlü sağlık sorununda, Sular Akademi Hastanesi’nde hastalarını beklediğini belirtti.

Sağlık sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için Sular Akademi Hastanesi’ne başvurabilirsiniz.