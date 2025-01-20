Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Ali Okur, Sular Akademi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki öncü kurumlarından biri olan Sular Akademi Hastanesi, donanımlı ekipmanları ve uzman kadrosuyla dikkat çekiyor. Hastane, hem modern tıbbi cihazlarla desteklenen teşhis ve tedavi süreçleri hem de hasta memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla bölgenin sağlık ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Dr. Okur, Sular Akademi Hastanesi’nde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, kulak, burun ve boğazla ilgili şikayetleri olan herkesi hastaneye beklediklerini söyledi.

Dr. Okur, burun estetiği (rinoplasti) alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekerken, KBB alanında geniş bir yelpazede cerrahi müdahaleler gerçekleştirdiğini belirtti.

Dr. Ali Okur, burun estetiğinin yanı sıra birçok KBB kliniğinde yaygın olarak uygulanan ameliyatları da başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu ameliyatlar arasında şunlar yer alıyor, bademcik ve geniz eti ameliyatları, kulak tüpü takılması, burun eğriliği ameliyatları, kulak zarı deliği ameliyatları. Hastalarının tüm KBB rahatsızlıkları için Sular Akademi Hastanesi’ne başvurabileceğini belirten Dr. Okur, bireysel ihtiyaçlara yönelik tedavi ve cerrahi çözümler sunduklarını ifade etti.