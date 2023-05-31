Çukurova’nın bereketli topraklarında yağışlarla birlikte sarı gelinliğini giyen binlerce dönümden oluşan ayçiçeği tarlaları, görsel şölen oluşturdu. Çiftçiler, devletin sulama projesi ve son yağışlarla mahsullerini suyla buluşturmasıyla ayçiçeğinin boy verdiği tarlalarda bu sene yüzde 50’ye yakın rekolte artışı beklediklerini kaydetti.

Adana’nın Kozan ilçesinde kış boyu yaşanan kuraklığın ardından Nisan ve Mayıs ayındaki yağışlar ile Yedigöze Sulama Projesi ile kurak topraklar suyla buluştu, çiftçilerin yüzü güldü. Yaklaşık 100 bin dekar üretim alanı olan ayçiçeğinde bu yıl yüzde 40-50 oranında rekolte artışı beklendiğini belirten üreticiler, sulama projesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Rekoltede yüzde 50’ye yakın artış bekleniyor

Yağışlar ve sulama projesi ile ayçiçeğinde verim beklentisinin yüksek olduğunu aktaran İdem Ortaköy Mahallesi’nden üretici Ersan Tokuş, "Çiftçilikle uğraşmaktayım. Ürünümüzü ektik. Ocak, Şubat aylarında hazırladıktan sonra, Mart ayında ekimlerimizi yaptık bu son yağışlar ile bereketli bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Geçen yıllara oranla rekolte yüzde 40-50 oranında artış bekliyoruz. Şu anda ürünlerimiz gayet güzel. İnşallah verimlerimiz de bereketli olur" dedi.

"Şu an tam bereket ayı"

İmamoğlu Yedigöze Barajı’nın tamamlanması ve tarlaların suyla buluşması ile bütün Kozan, İmamoğlu alanında sulama faaliyetine geçildiğine değinen Tokuş, "Bu yönde de çiftçiler olarak hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekliyoruz. Kozan Barajı sulama açısından son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yetersiz kalıyordu. Şu an sulama projesi ile mısırlarımızı, ayçiçeklerimizi rahat bir şekilde sulama yapıyoruz. Şu an tam bereket ayı. İnşallah bu Haziran ve Temmuz ayında da mahsullerimiz verimli bir şekilde olur. Hükümetimizin desteklerini bekleyerek tavan fiyatlarını da iyi bir şekilde açıklamalarını istiyoruz. Girdi maliyetlerimiz yüksek. İnşallah afetsiz bereketli bir sezon olur" diye konuştu.