Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 26 kooperatife üye olan 4 bin üreticinin kapalı sistemle sulama yapabilmesi amacıyla satın aldığı 48 bin metrelik boruların dağıtımına başladı. Boru dağıtımının ilk gününde kooperatiflere 12 bin 290 metre PVC borunun teslimatı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 26 kooperatife üye olan 4 bin üreticinin kapalı sistemle sulama yapabilmesi amacıyla satın aldığı 48 bin metrelik boruların dağıtımına başladı. Boru dağıtımının ilk gününde kooperatiflere 12 bin 290 metre PVC borunun teslimatı gerçekleştirildi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üretimin devamlılığını korumak amacıyla 2022 yılında kırsala 70 milyon liralık bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projenin daha başlangıcını yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde tarımsal sulama hizmeti veren 26 kooperatif için temin edilen 48 bin metrelik PVC boruların dağıtımına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Şantiye Şefliğinde gerçekleştirilen ilk dağıtıma Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, ilgili sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Sulama tesisleri için temin edilen PVC boruların ilk etabında Salihli Yenipazar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 4 bin metre, Salihli Çakaldoğan Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 2 bin metre, Salihli Çukuroba Sulama Kooperatifine 500 metre, Salihli Burhan Sulama Kooperatifine bin 500 metre, Alaşehir Toygar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 1986 metre, Alaşehir Kemaliye Sulama Kooperatifine 400 metre, Alaşehir Şahyar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda bin 304 metre ve Kula Kalınharman Sulama Kooperatifine 600 metre olmak üzere 12 bin 290 metre boru dağıtımı yapıldı.

Tarımsal sulamanın önemini bilerek bu doğrultuda projelerine hız kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sulama tesisi projeleri, sondaj ihaleleri, sulama borusu dağıtımları ile 2022’de kırsala ayrılan 70 milyon liralık payın 24 milyon liralık kısmını sulama faaliyetlerinde kullandı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde ve üretken belediyecilik anlayışıyla tarım sektöründeki tüm alanlarda projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu faaliyetlerimiz arasında önemli bir yer tutan sulama kooperatiflerimize 48 bin metre boru desteğinde bulunuyoruz. Bugün kooperatiflerimize borularını teslim etmeye başladık. Ülkemiz su anlamında oldukça sıkıntılı bir ülke. Suyun da hemen hemen yüzde 75’ini tarım sektörü tükettiği için sulama tesislerimizin kapalı sisteme geçirilmesi, kayıp kaçakların önlenmesi ve mümkün olan bütün alanların kapalı sistem sulamaya açılması için çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl 5 mahallemizin kapalı sistem sulamaya çevrilmesi için ihalesini yapmıştık. Yatırımlarımızı 3 mahallede tamamladık, 2 mahallemizin imalatları devam ediyor. Bunun yanında yine sulama kooperatiflerimize su verimliliğini arttırmak için sulama amaçlı depo yapılması ve sondaj açılması ile ilgili ihale süreçlerimiz devam ediyor. Bugün de 9 milyon 100 bin liralık bir yatırımla satın alma işlemlerini tamamladığımız 48 bin metre borunun 26 sulama kooperatife teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla yaklaşık 6 bin dekar sahayı yeniden sulamaya açacakları gibi mevcut sahalarındaki yıpranmaya bağlı kayıp kaçakların da önüne geçilerek tesislerini yenileyecekler ve sulamada verimliliği arttırmış olacağız. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Alaşehir Toygar Sulama Kooperatifi Başkanı Emin Dönmez, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese, kooperatifim, üyelerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten bizi büyük maliyet ve büyük bir yükten kurtardılar” dedi.

Kula Kalınharman Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Hikmet Aldemir ise “Manisa Büyükşehir Belediyemizin temin ettiği boruları, eskiyen borularımızla değiştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.