Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın il genelinde 26 kooperatife üye olan 4 bin üreticinin kapalı sistemle sulama yapabilmesi amacıyla satın aldığı 48 bin metrelik boruların dağıtımı devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın il genelinde 26 kooperatife üye olan 4 bin üreticinin kapalı sistemle sulama yapabilmesi amacıyla satın aldığı 48 bin metrelik boruların dağıtımı devam ediyor.

Üretimin devamlılığı ve üreticinin kalkınması amacıyla 2022 yılında kırsal alandaki projelerine 70 milyon liralık bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede sulama kooperatiflerine yönelik olarak hayata geçirdiği boru desteği projesinde dağıtımlarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kooperatif başkanları ve temsilcileri, şantiye alanına davet edilerek, temin edilen borular teslim ediliyor.

Sulama tesisleri için temin edilen PVC ve koruge boruların üçüncü etabında; Demirci Söğütçük Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 2450 metre, Alaşehir Göbekli Sulama Kooperatifine 800 metre, Salihli Çaltıca Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 1300 metre, Salihli Köseali Sulama Kooperatifine 1100 metre boru dağıtımı gerçekleştirildi. Boruları teslim alan kooperatif başkanları destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, sulama kooperatiflerine yönelik 48 bin metrelik boru desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde çeşitli projelerle kırsal alandaki desteklerini sürdürdüklerini belirten Usta, “Projemizde üçüncü etapta 5 bin 650 metrelik boruyu kooperatiflerimize teslim ettik. Tarımsal sulamada bir damla suyun dahi önemini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimize ve kooperatiflerimize hayırlı olsun” diye konuştu.