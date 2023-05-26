Malatya’da ailesiyle birlikte kaldığı çadır kentte sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 2 yaşındaki yabancı uyruklu H.A. dengesini kaybederek bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.