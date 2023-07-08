Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan çocuk 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 gün önce ilçeye bağlı Bağlar Mahallesindeki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sulama kanalına giren 7 yaşındaki Efrahim Kızıltaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kızıltaş, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi bugün Tarsus Yeni Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.