Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde, Kızılırmak Sulama Birliği Başkanı Levent Özdemir, sulama kanalı etrafında dolaşırken yaralı halde puhu kuşu buldu. Yaralı puhu kuşunu kanaldan çıkartan Özdemir, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı puhu kuşunu Özdemir’den teslim aldı.

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