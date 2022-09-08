Antalya’da sulama kanalına girerek mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sözleri ile polislere zor anlar yaşatan şahsın, “Ne ayaksınız olum siz, akıllı olun, yoksa sizi hacıya gönderirim” demesi şaşkınlık oluşturdu.

Antalya’da sulama kanalına girerek mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sözleri ile polislere zor anlar yaşatan şahsın, “Ne ayaksınız olum siz, akıllı olun, yoksa sizi hacıya gönderirim” demesi şaşkınlık oluşturdu.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Kuzu (50), üzerinde bulunan pijamasını çıkartıp, serinlemek için su kanalına girdi. Burada bir süre suyun suyunu içinde kalan Kuzu, kanaldan çıkmak istediğinde çamura saplandığını fark etti. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yardım çağrısına cevap vermeyen şahıs için itfaiyeden yardım istendi. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kanaldan kısa sürede çıkarıldı.

Karaya çıkarılan şahsın sabah saatlerinde de bir mahallede üstsüz dolaştığı ve daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Şahıs için bir kez daha sağlık ekiplerinden yardım istendi. Şahıs sağlık ekiplerini beklerken sözleri ile polislere zor anlar yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın zaman zaman polislere, “Sen bizi dönme dolap yaptın. Sen gelme diğerini gelsin. Ne ayaksınız olum siz, akıllı olun, yoksa sizi hacıya gönderirim" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Şahıs daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.