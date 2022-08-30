Adana’da bir kişi sulama kanalında kayboldu.

Adana’da bir kişi sulama kanalında kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıyıdan yapılan aramalarda kayıp kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine dalgıç polisler su altında arama çalışması başlattı. Ekiplerin, kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor. Bu arada kanala gelen su da kesildi. 15 gün içinde bu bölgede 7 kişi boğuldu.