Ekipler tarafından sağlık taramasından geçirilen köpek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen boş sulama kanalına oyun oynayan yavru köpek düştü. Sahibinin imkanlarıyla kanaldan çıkarılamayan yavru köpek için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenildi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, merdiven yardımıyla kanala inerek yavru köpeği çıkardı.

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