Iğdır’ın Emek Mahallesi’nde sulama kanalına düşen yaban domuzu mahalleliyi ayağa kaldırırken, kurtarılan hayvan tekrar doğaya bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Iğdır Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri suya düşen bir domuz görünce hemen harekete geçti. Domuzu kurtarmaya çalışan mahalleli kendi çabası ile hayvanı kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden emniyet ekibi güvenlik önlemi çerçevesinde çevredeki insanları uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen Iğdır Belediyesi hayvan barınağı görevlileri, Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, Iğdır itfaiye ekibi ve emniyet personelleri tarafından uyuşturucu iğne ile vurulan yaban domuzu sağlıklı bir şekilde su kanalından çıkarıldı. Tedavisi yapılan yaban domuzu daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.