Mersin’in Tarsus ilçesinde kanal içerisinde suya gömülü olarak bulunan araçta yer alan diş doktorunun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus’a bağlı ovada yer alan Baharlı Mahallesi girişinde yer alan DSİ pompa istasyonu yanındaki akar durumdaki kanalda bir aracın tavan kısmını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, aracın olduğu noktaya ulaşınca, araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni olduğunu belirlediler. Gece saatlerinde suya düştüğü tahmin edilen araç, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Yapılan incelemede ölen şahsın 55 yaşında ve Tarsus Ağız-Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli doktor Murat Çeviktürk olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.