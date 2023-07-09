Eskişehir’de sulama göletine giren 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’nde bulunan sulama göletine bir vatandaşın girdiği fakat yüzme bilmediği için suda kaybolduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. İhbar sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis Sağlık ekiplerinin yansıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı nöbetçi ekibi (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Suya giren vatandaşın isminin (18) Soner Sınırlı olduğu tespit edildi. Uzun süren çalışmaların ardından Sınırlı’ın cansız bedenine ulaşıldı.