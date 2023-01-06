Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na 5 Ocak günü Yakakayı Mahallesi’nde hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı yapıldı. Yapılan incelemelerde O.T. isimli şüphelinin kullandığı otomobil içerisinde, çalıntı olduğu anlaşılan sulama kooperatifine ait 1 adet pik döküm glob vana ve çeşitli sulama ekipmanları olduğu tespit edildi. Çalıntı malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir’de bir sulama kooperatifine ait ekipmanları çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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