Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa’da çocuklar, pazar alanını yıkamaya giden aracın suyuyla serinliyor.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulan Salı pazarındaki tezgahların kaldırılmasıyla birlikte Pazar yerine giden çocuklar, belediyeye ait sulama aracının gelmesini bekliyor. Pazar yerine gelen araç, beton zemini yıkarken çocuklar ise hortumun önünde durarak hem oyun oynuyor hem de serinliyor. Belediye ekipleri de çocukların oyununa eşlik edip hortumla su sıkıyor. Uzun süre suyla oyun oynayan çocuklar, aracın bölgeden ayrılmasıyla birlikte evlerinin yolunu tutuyor.

Şanlıurfa’nın çok sıcak olduğunu söyleyen çocuklar, hem serinlediklerini hem de oyun oynadıklarını belirtti.