Yeşim Grup’un kurucularından ve Bursa sanayisinin unutulmaz isimlerinden Merhum Şükrü Şankaya, vefatının 18. yılında eğitim dünyasına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen özel programla anıldı.

Bursa’nın yetiştirdiği duayen sanayici ve iş insanı Şükrü Şankaya, vefatının 18’inci yılında eğitim dünyasına yaptığı katkılarla anıldı. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde (ŞŞAL) gerçekleştirilen anma programına başta Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Torunu BU3 Direktörü Burcu Banuşoğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, iş dünyası temsilcileri ile okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Anma töreninde konuşan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, babasının onu tanıyanlar için çok özel bir insan olduğunu söyledi. Şankaya, “Babam, yaşamı boyunca insana sevgiyi ve saygıyı öğretti. Olumlu düşünmeyi ve olayların iyi yönlerini görmemizi sağladı. Onun kalbinde herkes için bir yer, içinde herkese verebilecek sevgisi vardı” dedi.

“Babamın önceliği eğitimdi”

Şenol Şankaya, babasının toplumun her alanındaki çok yönlü katkılarına vurgu yaparak, “Babam, iş hayatının yanı sıra çevre, eğitim, sanat ve spor gibi birçok alanda topluma hizmet etti. Özellikle eğitim onun önceliğiydi. Kendi adını taşıyan okullara büyük önem verir, onları takip eder ve başarılarıyla gurur duyardı. Onun ilkesinden sapmadan, ‘Önce İnsan’ prensibini rehber alarak, Yeşim Grup ve Şankaya Ailesi olarak onun çalışmalarını sürdürüyoruz. Onun mirasını ileri taşımak, ilkelerini iş ve özel hayatımızda uygulamak, onun daima aramızda olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Babası Şükrü Şankaya’nın Gümülcine’den Bursa’ya gelerek tüm varlığını sıfırdan yaptığını hatırlatan Şenol Şankaya, “Eğitim babam için çok önemliydi. ‘Bir lisan, bir insan’ derdi. Siz gençlere de tavsiyem, mutlaka bir ve hatta mümkünse iki yabancı dil öğrenmeniz. Türkiye, gençlerimize büyük güven duyuyor. Biz de her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi uluslararası diploma yolunda

ŞŞAL Müdürü Yeşim Ömeroğlu ise Şükrü Şankaya’nın geleceğe yapılan yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu bilen vizyoner bir iş insanı olduğunu dile getirerek, “Şenol Şankaya, ‘Önce İnsan’ felsefesini hayatının merkezine koyarak, sadece ekonomik başarıyla değil, aynı zamanda toplumun gelişimine ve genç nesillere rehberlik etmeye odaklanmış yüce gönüllü bir insandı. Onun hayatı gençlerin ilham alması gereken bir başarı öyküsüdür” dedi.

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya’nın okula sürekli destek olduğuna vurgu yapan Ömeroğlu, “Okulumuzun, uluslararası geçerliliği olan bir diploma verebilmesi için IB (Uluslararası Bakalorya) Programına dahil olması için çalışmalara başladık. Burada ciddi bir maddi desteğe ihtiyacımız vardı. Şenol Şankaya bize her zamanki pozitif yaklaşımı ile IB Programımıza severek destek olacağını söyledi” açıklamasını yaptı.

Şükrü Şankaya’nın iş hayatının yanında eğitim, spor ve sosyal hayatta yaptıklarıyla ileri görüşlü bir lider olduğunu söyleyen Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş da, “Şükrü Şankaya 1996 yılında bu okulun açılışında Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirme vizyonunu ortaya koymuştu. Bu vizyonu çocukları ve ailesine de iyi bir şekilde aktarmış” ifadelerini kullandı.

Programda, Şükrü Şankaya’nın anısına hazırlanmış video gösterimi de izleyicilerle buluştu. Gösterimde, Şankaya’nın iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitim, sosyal hayat ve spora katkıları anlatıldı. Ayrıca anma programında ŞŞAL öğrencileri “Önce İnsan” felsefesine yönelik düşüncelerini paylaşırken, Şükrü Şankaya anısına yazılan mektup ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Programın ardından Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya okulu gezerek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.