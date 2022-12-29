Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi krize izin vermiyor. Hakem yine millet. Eskiden olduğu gibi hakem vesayet kurumları değil. Ordu değil. Darbeciler değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi krize izin vermiyor. Hakem yine millet. Eskiden olduğu gibi hakem vesayet kurumları değil. Ordu değil. Darbeciler değil” dedi.

Katıldığı Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Amasya Belediyesi programında Türkiye’nin 2017 yılında geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önceden uygulanan sisteme göre avantajlarının bulunduğunu belirten Şükrü Karatepe, “Seçim tartışmasız bir hükümet çıkarıyor. Hükümet krizi söz konusu değil. Meclis kanunlarını çıkarıyor. Başkanda bakanlar kurulunu tayin edip ülkeyi yönetiyor. Beş yıl süreyle bu sistem çalışıyor” diye konuştu. “Meclis çoğunluğunun başka partiden, başkanın da başka partiden olması durumunda kriz çıkmaz mı?” türündeki sorularla karşılaştıklarını hatırlatan Başkanvekili Karatepe, “Ya oturup anlaşacaklar. Anlaşamazlarsa ne olacak. Seçime gidecekler. Hakem kim? Hakem yine millet. Eskiden olduğu gibi hakem vesayet kurumları değil. Ordu değil. Darbeciler değil. Kriz yok. Bu sistem krize izin vermiyor. Beş yıl süreyle hükümet arayışı olmuyor. Koalisyon kurmak içi yapılan pazarlıklar, milletvekili transferleri gibi karanlık işler de olmuyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde halktan yetki isteyen Cumhurbaşkanının yine halka hesap verdiğini vurgulayan Karatepe, “Tıpkı belediye başkanlığında olduğu gibi. Zaten bu model 1950’den beri belediyelerimizde uygulanıyordu. Halkımız ayrı ayrı belediye başkanını ve belediye meclisini seçiyordu. Tıpkı biz bu modeli şimdi merkeze götürdük” ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği Amasya Belediyesi’nde MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sarı’dan projeleri hakkında bilgiler alan Karatepe, kent konseyi üyeleriyle de bir araya geldi. Konsey üyelerinin taleplerini not ederken başarılı bulduğu Başkan Sarı’yı kutladı.