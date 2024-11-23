Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BURSA (İGFA)- Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem mesajında ‘’Eğitim, bir toplumun kalkınmasının temel taşıdır. Biz de bu bilinçle öğretmenlerimizin emeklerini desteklemek ve gençlerimize daha iyi imkânlar sunmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünden ilhamla, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakârlıkları, bilgiye ve insana olan adanmışlıkları, sadece öğrencilerimiz için değil, ülkemizin yarınları için de paha biçilemez bir değerdir. Bu vesileyle, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum’’ dedi.