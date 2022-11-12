Ünlü Yazar ve Şair Şükrü Erbaş, Van‘da şiir severlerle buluştu.

Ünlü Yazar ve Şair Şükrü Erbaş, Van‘da şiir severlerle buluştu.

Ünlü Yazar ve Şair Şükrü Erbaş, özel bir sanat merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda şiir severlerle bir araya geldi. Sanat merkezinde düzenlenen dinleti ve imza etkinliğinde Şükrü Erbaş, yaşantısından örnekler vererek, edebiyatın insanların üzerindeki etkisine dair örneklemelerde bulundu. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan sanat merkezi kurucusu Necdet Bayat, “Büyük usta Şükrü Erbaş’ı Van’da 6’ncı kez ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu kez de çok yoğun bir katılım oldu. Özellikle imza anı çok uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Dinletide ise söylenen şarkılar ve okunan şiirler, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı” dedi.

Etkinliğe katılan şiir severler ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.