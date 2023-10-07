13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşan şair ve yazar Şükrü Erbaş şiirin insan hayatındaki öneminden bahsederek, "İnsanın yazılı hayatı yoksa bir hayatı olmamıştır" dedi.

Birinden ünlü yazarların ve 390 yayınevinin katıldığı 13. Kocaeli Kitap Fuarı söyleşilerle devam ediyor. Fuara katılan Şair ve Yazar Şükrü Erbaş, okuyucularıyla bir araya geldi. Şiirin insan için önemli olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim içine doğduğumuz dünya bizden önce tanımlanmıştır. Büyüdükçe yaşadığımız dünyada hayat bize bir şeyler öğretir. Biz öğrenmeye başlarız. Okulda gördüğümüz her ders bize bir şeyler katar. Burada hayatımıza giren kitaplar bize farklı dünyaların kapılarını açar. Edebiyat, resim ve müzik yapan herkes aslında kalabalığı yalnızlığa taşır. İnsan, sanat akımını başlattı. Şiir bu akımdan çıkmıştır. Ben şiirlerimi yazmaya başladığımız zaman dünyayla bütün bağımı kesiyorum. Zaman akıp gidiyor anlamıyorum. Ben şuna inanıyorum, insanın yazılı hayatı yoksa bir hayatı olmamıştır. Şiir başka bir dildir” ifadesini kullandı.

Erbaş, söyleşinin ardından sevilen şiirlerini okuyucuları için seslendirdi.