Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in spora ve sporcuya desteği devam ediyor. Başdeğirmen, düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmasında daha önceki sezonlarda da o günün şartlarına göre amatör spor kulüplerine destek verdiklerini dile getirerek “Sporla ilgili yatırımlarımız hız kesmiyor” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in spora ve sporcuya desteği tüm hızıyla sürüyor. Göreve geldiği günden buyana spor altyapısı alanında 20 semt sahası ile içerisinde UEFA standartlarında futbol sahasının da bulunduğu 2 spor kampüsünü Isparta’ya kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki sporun gelişimi açısından amatör spor kulüplerine de maddi desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son olarak da futbol alanında liglerde yer alan 43 amatör spor kulübüne 25’er bin Lira’lık maddi destek verileceğini açıkladı. Başkan Başdeğirmen ayrıca guruplara kalan ve şehri temsil edecek kulüplere de ayrıca 10’ar bin Lira’lık daha desteğin verileceğini dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmasında daha önceki sezonlarda da o günün şartlarına göre amatör spor kulüplerine destek verdiklerini dile getirdi. Bu sezonda spora maddi desteklerinin devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İnşallah yapacağımız destek sizlere katkı sağlar. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle, verdiğimiz desteklerle spora büyük önem veriyoruz. Amacımız gençlerimizin çok daha iyi yetişebilmesi. Spor yapan bir gencin kötü alışkanlığının olması mümkün değil. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için en iyi altyapılar sporda. Bunun bilincinde olarak gençlerimizin gelişimlerini sağlamak amacıyla bizimde bir katkımız olsun düşüncesiyle amatör spor kulüplerimize destek veriyoruz” dedi. Verilecek olan desteğin 43 amatör spor kulübü ile birlikte ASKF’yi de kapsayacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu sezon her takıma 25’er bin lira destek veriyoruz” dedi.

Alınan karardan ve spora verilen desteklerden dolayı da amatör spor kulübü başkan ve temsilcileri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti. Başdeğirmen, Emre Mahallesi Spor Tesislerine mevcut tribünlerin yanı sıra 2 bin kişilik daha tribün yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Günden güne gelişerek devam eden bir spor altyapımız var. Yine şehrimize Amatör Sporcu Evi kazandırıyoruz. Fatih Spor Kampusumuzun yanında 16 bin metrekare alan üzerine 3 bloktan oluşan ve 50 sporcumuzun kalabileceği otel tarzı bina ile yemekhane ve kafe yapıyoruz. Bunu da bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Sporla ilgili yatırımlarımız hız kesmiyor. ASKF’nin merkezini oraya yapacağız. Semt sahaları ile 2 adet UEFA standartlarında saha yaptık. Bir yüzme havuzu, 3 kapalı spor salonu, amatör sporcu evi yaptık. Diğer yatırımlarımızın yanına spor alanında da bu yatırımlarımızı ortaya koyduk. Tüm sporcularımıza da destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 12 Kasım 2023’te saat 14.00’da da Fatih Spor Kampüsü’nün açılışını yapıyoruz. Açılışta gösteri maçı yapılacak. Açılışta sahamızla birlikte bir adet kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzumuzu da sporcularımızın kullanımına sunacağız. Hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.