Afyonkarahisar Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Elmas Aybike Yılmaz tarafından Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve akademik personellere yönelik “Senin İçin Buradayız” semineri verildi.

Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Başkurt, akademik personel ve öğrencilerin katıldığı seminer kapsamında YEDAM Tanıtımı ve Bağımlılık İle Mücadele konuları ele alındı. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Sosyal Hizmet Uzmanı Elmas Aybike Yılmaz bağımlılığın türleri, bağımlılıkla baş etme yöntemleri gibi konularda bilgi verirken Sosyal Hizmet Uzmanı Elmas Aybike Yılmaz ise, YEDAM’ın tanıtımı ve kurumun işleyişiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.