Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitimi Merkezi tarafından mezunlara yönelik üniversiteye hazırlık kursları bu yılda devam ediyor.

Şuhut Halk Eğitimi Merkezinin 8 yıldır devam eden mezunlara yönelik üniversiteye hazırlık kursları bu yıl da gençlerin geleceğini şekillendirmek, onlara hayallerindeki üniversiteyi kazandırmak için devam ediyor. 5 ayrı sınıfta devam sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında verilen eğitimde öğrenciler başarıya odaklanıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, gerek hafta içi gerekse hafta sonu yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresini yenip, kendilerini deneme fırsatı bulmalarına olanak sağlanıyor.