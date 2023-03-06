Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çiftçilere yönelik barajların yağış döneminde dolmaması sebebiyle oluşabilecek riskler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çiftçilere yönelik barajların yağış döneminde dolmaması sebebiyle oluşabilecek riskler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumların yetkilileri tarafından yapıldı. Toplantıda teknik heyet tarafından 2022-2023 yılı yağış döneminde kuraklık sonucu sulama barajlarının dolmaması nedeniyle oluşabilecek riskler ve uygulanması gereken sulama teknikleri hakkında çiftçilere detaylı bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca kuraklığa karşı doğru sulama ve suyun idareli kullanılması konusunda önemli bilgiler aktarıldı.