Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde 2004/4 tertip olarak askere gidecek asker adayları için aile ve köy sakinlerinin desteğiyle eğlence düzenlendi.

Mahmut köyündeki düğün salonunda düzenlenen asker eğlencesine Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu, asker adaylarının aileleri, köy sakinleri ve çok sayıda asker adayı katıldı. Asker ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı eğlencede, omuzlarına ay yıldızlı şal takan asker adaylarına anneleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan gençler halay çekip eğlenirken aileler ise duygulu anlar yaşandı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençler, vatani görevlerini yerine getirmeden önce moral buldu.