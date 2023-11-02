Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay’ı tarafından Atatürk Parkı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına Şuhutlu vatandaşlar ve Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve öğrenciler ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kan bağışı kampanyasına tahmini olarak 60 gönüllü katıldı.