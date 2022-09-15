Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İlköğretim Haftası minik öğrencilerin birbirinden güzel gösteri ve etkinlikleri ile coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İlköğretim Haftası minik öğrencilerin birbirinden güzel gösteri ve etkinlikleri ile coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası programında konuşan Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, eğitimine önemine vurgu yaptı. Kaymakam Han, “Okulun ne kadar güzel bir yer olduğunu sizin gelişmeniz için ülkemize vatanımıza değerlerimize sahip çıkacak kıymet verecek güzel eğitimler almanızı öğretmenlerinizin sizler için ne kadar çabaladığını siz zaten biliyorsunuz. O yüzden başarılarınızın ve gayretlerinizin artarak devam etmesini diliyorum. Türk eğitim sistemine emanet. Son derece kaliteli bir eğitim müfredatı içerisinde çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Gözünüz arkada kalmasın ben de bir öğrenci velisiyim öğretmenlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Çocuklar nasıl emin ellerde aklınız fikriniz rahat olsun diyoruz” dedi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin birbirinden güzel etkinlikleri ile devam eden İlköğretim Haftası kutlamalarında Belinay Altıkulaç, İbrahim Kılıçkaya ve Mehmet Akmansoy’un okumuş olduğu şiirler ise protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Programa Kaymakam Han’ın yanı sıra Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun’da katıldı.