Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı.

Şuhut Şehir Stadyumu’nda düzenlenen kutlama programına, Kaymakam İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, STK temsilcileri, eğitim camiası ve öğrenciler ile birlikte aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri okuduğu birbirinden güzel şiirleri ile devam etti.

Zafer Anadolu Lisesinin düzenlemiş olduğu birbirinden güzel gösterileri ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan koşu yarışmalarında 1., 2. ve 3. gelen öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Şuhut Zafer Anadolu Lisesi bando takımının gösterisi ile sona erdi.