Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Çocuk Koruma İlçe Kurulu Toplantısı Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser öncülüğünde yapıldı.

Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantıya Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser’in yanı sıra, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Selim Yazıcı, Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Şafak Köse, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan Tür ve protokol üyeleri eşlik etti. Toplantıda, çocukların daha iyi korunması ve haklarının gözetilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Şuhut Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız İzzet Cem Eser başkanlığında, ilgili kurum amirleriyle beraber 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde Çocuk Koruma İlçe Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çocukların daha iyi korunması ve haklarının gözetilmesi için alınacak tedbirler konuşuldu" ifadelerine yer verildi.