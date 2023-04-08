Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine göç eden depremzede aileleri Şuhut Vakfı ve Dosteli Derneği üyeleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayıp, taleplerini dinlediler.

Şuhut Vakfı Başkanı Mustafa Uysal ve Dosteli Derneği Başkanı Muharrem Yeğenoğlu öncülüğünde, deprem bölgelerinden ilçeye yerleşen depremzedelere kucak açmak, acılarını paylaşmak, ihtiyaçlarını öğrenmek ve destek olmak amacıyla, Şuhut’daki vakıf üyesi kadınlardan oluşturulan gruplar, depremzede aileleri kaldıkları yerlerde ziyaret etmeye başladı. Aile bireyleri ile bir süre sohbet eden vakıf ve dernek üyeleri ihtiyaçlarını belirleyip karşılamaya çalışıyorlar.

Konuyla ilgili olarak konuşan Şuhut Vakıf Başkanı Mustafa Uysal, “Ülkemizin milli birlik ve beraberlik şuuru ile kenetlediği derin acıları yüreklerimizde yaşıyoruz. Asrın felaketini yaşadığımız tarihi takiben hemen açtığımız yardım kampanyamıza hemşehrilerimizden çok büyük destek geldi. İlk dört gün içerisinde özellikle çocukların ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 700 koli malzemeyi ve kumaşını alarak özel olarak diktirdiğimiz 900 adet battaniyeyi deprem bölgesine gönderdik. Şimdi de Şuhut’umuza göç eden ailelerimize Şuhut Vakfı olarak kucak açtık” dedi.