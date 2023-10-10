Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ’Amatör Spor Haftası’ etkinliklerine katıldı.

Şuhut’da Amatör Spor Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Han, ilçe protokol üyeleri ve kurum amirleri katılım sağladı. Öğrencilerinde katıldığı Amatör Spor Haftası çerçevesinde ilçede bulunan stadyumunda etkinlikler düzenlendi. Gençlerle birlikte tenis ve bilek güreşi yapan Kaymakam Han gençlerin bu tür spor ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, bu etkinliklerden en iyi şekilde istifade etmeleri gerektiğini söyleyerek öğrencilere tavsiyesinde bulundu.