Şuhut Düğün Salonu’nda kurulun divan başkanlığını 20. Bölge Birlik Başkanı Mehmet Bağbayan yaptı. Kooperatife kayıtlı 600 üyeden 150 üyenin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Necati Erdoğdu oyların tatamını alarak 3 yıllığına tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yapılan seçimli olağan genel kurul tohplantısındaa mevcut Başkan Necati Erdoğdu yeniden güven tazeledi.

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