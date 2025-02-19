Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Süheyl ve Behzat Uygur’un "Hey Gidi Günler" şarkılı interaktif komedisini ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturuyor.

SBB, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin, şarkılı interaktif komedisini Samsunlu vatandaşlarla buluşturuyor. 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de SBB Sanat Merkezi’nde sahne alacak olan Uygur kardeşler, izleyicilere sadece bir tiyatro gösterisi sunmakla kalmayacak aynı zamanda seyircilerin aktif olarak katılabileceği bir deneyim yaşatacak. "Hey Gidi Günler" ile Uygur kardeşlerin enerjik performansı, izleyicileri hem güldürecek hem de müzikle nostaljik bir yolculuğa çıkararak izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Belediye, katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlikte sanatseverleri unutulmaz bir akşam geçirmeye davet ediyor.