Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programı hız kesmeden. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sevilen tiyatro sanatçıları Süheyl-Behzat Uygur kardeşler “Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Tiyatrosu” adlı söyleşiyle sevenleriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunu birbirinden özel etkinlikleri ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programında sevilen tiyatro sanatçıları Süheyl-Behzat Uygur kardeşler “Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Tiyatrosu” adlı söyleşisiyle sevenleriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Başkan Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yazar Erdem Beliğ Zaman’ın moderatörlük yaptığı söyleşide Süheyl-Behzat Uygur kardeşler, tiyatroyla geçen ömürlerini, Geleneksel Türk Tiyatrosu denilince ilk akla gelen isimlerden olan ustaları ve babaları Nejat Uygur’u ve geçmişten bugüne Türk Tiyatrosu’nu dinleyicileri ile paylaştı.

Uygur kardeşler, babalarının tablosuyla duygulandı

Keyifli ve güzel geçen söyleşide sahnede yer alan Cumhuriyeti’n kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yağlı boya tablosunun hikâyesi ise gelen misafirlere büyük bir sürpriz yaşattı. Türk Tiyatrosunun usta ismi merhum Nejat Uygur’un 1987 yılında Denizli’ye turne için geldiğinde 3 gün içerisinde kendisinin hazırlayıp Denizli Belediyesi’ne armağan ettiği yağlı boya Atatürk tablosunun akıbetinin uzun yıllarca bilinmediği ifade edildi. Yıllar sonra depoda bulunup Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde hazırlatılan ve Atatürk köşesinde görücüye çıkması büyük takdir topladı. Kendilerinin bugüne kadar aldıkları ödüllerin ötesinde babalarının el emeği göz nuru eserin böylesi bir merkezde sergilenmesinin en büyük ödül olduğunu ifade eden Uygur kardeşler, gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Başkan Zolan’a teşekkür etti.

“O tablo buraya yakışırdı, babanızla ve sizlerle gurur duyuyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yıldönümüne özel düzenledikleri etkinliklerde kente gelen Uygur kardeşlere teşekkür ederek, böyle bir programı düzenlemekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Büyük Usta Nejat Uygur’un Denizli’ye hediye ettiği tablo hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “Böylesi güzel bir kongre ve kültür merkezimize bir Atatürk köşesi gerekiyordu. Nejat Uygur ustamızın tablosunu aradık, kenarda köşede bir depoda atılmış bir şekilde bulduk. Böylesine önemli bir eser buraya yakışıyordu, kongre ve kültür merkezimizi daha da kıymetli hale getirdi. Babanızla ne kadar gurur duysanız azdır. Biz sizlerle de gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, günün anısına Uygur Kardeşlere üzerinde Denizli Horozu bulunan bir kaide hediye etti.