Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyen Şuğranur Hatice Sönmez A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Şuğranur Hatice Sönmez aday kadroya davet edildi. Slovenya ve İsrail’in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Milliler, 10 Nisan Pazartesi günü İstanbul’da çalışmalarına başlayacak. FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, grup maçlarını Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynayacak.

Organizasyondaki ilk maçında 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci müsabakasında 16 Haziran Cuma günü Macaristan, son mücadelede ise 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile oynayacak.