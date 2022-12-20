Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’nın Sugözü Grup Yolu’nun bir bölümünde meydana gelen toprak kaymalarının önüne geçmek için set çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’nın Sugözü Grup Yolu’nun bir bölümünde meydana gelen toprak kaymalarının önüne geçmek için set çalışması başlattı.

Kış aylarının gelmesiyle Gazipaşa’nın kırsal bölgelerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelindeki birçok noktada çalışma yürütüyor. Son olarak Sugözü grup yolunun piknik mevkiinde oluşan toprak kaymalarının önüne geçmek için set çalışması başlatıldı. Yolu genişletilerek şarampol üzerinden taşlarla büyük bir set oluşturmak için harekete geçen ekipler, önümüzdeki günlerde çalışmaları tamamlayarak yolu daha güvenli bir hale getirecek.