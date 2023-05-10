Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyinin, Türkiye ile ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye-İran Ortak Serbest Ticaret Bölgesi, mutlaka Van’a kurulmalıdır” dedi.

Karardan duyduğu mutluluğunu dile getiren Süer, bu gelişmenin Van ve bölge için son derece sevindirici olduğunu belirtti. Türkiye-İran Ortak Serbest Ticaret Bölgesi ile birlikte başta tarım ve hayvancılık dış ticareti ve sınır ticaretinin yanı sıra turizm ve tüm sektörlerde Van’da ve bölgede canlanma olacağının altını çizen Başkan Süer, “Ortak serbest ticaret bölgesinin faydaları memnuniyet vericidir. Yatırım, üretim teşvikleri ve avantajları ile doğrudan yabancı yatırımların gelmesi ve uluslararası ticaret alanında gelişme sağlayabilir. Ortak serbest ticaret bölgeleri, ülkemizde geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı, özel ekonomi bölgeleridir. Gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırılması piyasaları canlandıracaktır. Özellikle birçok alanda yüzde 100 vergi muafiyeti uygulanıyor. Ürünler, süre sınırı olmadan serbest bölgede tutulabiliyor. Bu şartlarda memnuniyet vericidir” dedi.

Kurulacak ortak ticaret serbest bölgesinin direkt ve dolaylı olarak Van ve bölge istihdamına önemli katkılar sunacağını anlatan VANTB Başkanı Süer, “Bir milyon 128 bin 749 kişi ile Van’ın yaklaşık yüzde 40’ı genç ve bu da yaklaşık 450 bin genç anlamına geliyor. Serbest bölge, Van’daki genç işsizliğe bir nebze de olsa çare olacaktır. Öte yandan bölge illeri için de yeni bir iş kapısı olacaktır. Komşu iller ve komşu ülkeler baz alındığında Van, yaklaşık 125 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. Türkiye-İran Ortak Serbest Ticaret Bölgesi’nin Van’a kurulması ile Van’ın ve bölgenin İran ile olan ithalat ve ihracat değerleri yükselecektir” diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılık ürünlerinin yanı sıra özellikle turizm ve diğer tüm sektörlerde hareketlilik baş gösterecektir” diyen Süer, “Van’a gelen yaklaşık yarım milyon İranlı misafirlerimizin şehrimize yıllık katkısı yaklaşık 1,5 milyar TL’yi buluyor. Türkiye-İran Ortak Serbest Ticaret Bölgesi’nin Van’a kurulması çok çok önemlidir. Şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasında büyük rol oynayacaktır. Van, ayrıca bölge ekonomisinde de lokomotif rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 19 serbest ticaret bölgesi olduğunu, 20.’sinin Van’da olabileceğini belirten VANTB Başkanı Süer, “İranlı uzmanlar ülkemizdeki serbest bölgeleri incelediler. Heyetlerin özellikle teknolojik boyuta çok önem verdiklerini görüyoruz. Şehrimize yakışır, son teknoloji donanımlı ortak serbest bölge, şehrimizi tam anlamıyla cazibe merkezi haline getirecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Ortak Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasına ilişkin mutabakat metninin hazırlandığını ve mutabakatın bir iki ay içinde imzalanacağını vurgulayan Başkan Süer, “Hiç şüphesiz ki ortak serbest ticaret bölgesi, sınır ili olan Van’ın hakkıdır. Van her yıl yaklaşık 1 milyon İranlı turisti ağırlamaktadır. Turizm şehri Van’a, yerli ve yabancı turistlerin yanında Kuzey Irak’tan da turistler gelmektedir. Türkiye-İran ticaret hacminin 7,5 milyar dolar ve 30 milyar dolar hedefleniyor. Bu potansiyel göz ardı edilememelidir. Serbest bölge mutlaka Van’a kurulmalıdır” açıklamasında bulundu.

Mutabakatın imzalanması sonrasında hukuki, teknik ve coğrafi konular ele alınacağını kaydeden Süer, “Yetkililere çağrıda bulunuyoruz ve çağrımıza sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve tüm kamuoyunun destek vermesini istiyoruz. Başta lojistik, lokasyon olmak üzere coğrafi açıdan en uygun şehir Van’dır ve bu bir gerçektir. Serbest bölge ile birlikte Van ve bölge insanımız için yeni bir ekonomik hamle gelişecektir. Van’a kurulacak ortak serbest ticaret bölgesi, havayoluna da hareketlilik getirecektir. Van, bölgeye hizmet verecek serbest bölgenin, Van-Tebriz, Van-Tahran seferlerinin başlamasına da vesile olmasını diliyoruz. Diğer taraftan, Van-Şırnak karayolunun tamamlanması ise şehrimize ulaşımı kolaylaşacaktır. Van-İran sınırı 295 kilometreyi buluyor. Yani başımızdaki Razi, Hoy ve Tebriz’de de canlılık söz konusu olacaktır” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ve Mardin’de serbest bölge olduğunu açıklayan Süer, “Doğu Anadolu Bölgesi’nde serbest bölge bulunmuyor. Doğunun incisi Van, doğunun ilk serbest bölgesi olabilir. Ülkemizin Ortadoğu’ya, Asya’ya ve Avrupa’ya açılan kapısı olan, böylece gerçekten de inci değerini daha da kazanmış olur” ifadelerini kullandı.