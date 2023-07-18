Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları sona erdi. Kayseri Erça Spor Kulübü adına yarışan Sudenas Çakmak, 19 yaş kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.

Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları, 14-16 Temmuz’da Alanya’da gerçekleştirildi. Kayseri’yi şampiyonada Erça Kulübü’nde Sudenas Çakmak temsil etti. 19 yaş kategorisinde mücadele eden Sudenas Çakmak, 10 bin metre serbest kategorisinde 2,24,18’lik deresi ile Türkiye Birincisi oldu. Müsabakaların ardından Sudenas Çakmak, yeni Türkiye derecesi nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri verdi.