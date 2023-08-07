Eskişehirli yüzücü Sudem Denizli, Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’na, 100 metre sırtüstü yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Altındağ’ın gururu, Türkiye Boks Şampiyonası’nda şampiyon oldu Altındağ’ın gururu, Türkiye Boks Şampiyonası’nda şampiyon oldu

Milli sporcu Sudem Denizli, 4-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler arası Yüzme Şampiyonası’na katıldı. Açık Yaş Kadınlar kulvarında mücadele eden Eskişehirli yüzücü, 100 metre sırtüstü yarışmasında 01:02:38’lik derece elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Birincilik sonucunda büyük sevinç yaşayan Sudem Denizli, mutluluğunu antrenörleri ile paylaştı.