Eskişehirli yüzücü Sudem Denizli, Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’na, 100 metre sırtüstü yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Milli sporcu Sudem Denizli, 4-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler arası Yüzme Şampiyonası’na katıldı. Açık Yaş Kadınlar kulvarında mücadele eden Eskişehirli yüzücü, 100 metre sırtüstü yarışmasında 01:02:38’lik derece elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Birincilik sonucunda büyük sevinç yaşayan Sudem Denizli, mutluluğunu antrenörleri ile paylaştı.