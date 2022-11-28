Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Savaş Yeri Arkeolojisi Sempozyumu başladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Savaş Yeri Arkeolojisi Sempozyumu başladı.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında, Konya ve çevresinin savaş yeri arkeolojisi alanında yapılacak araştırma ve çalışmalar için önemli bir coğrafya olduğunu söyledi. Selçuklu Payitahtı Konya’nın hami Üniversitesi olarak Selçuklu mirasını anlamak ve anlatmak noktasında üzerlerine istisnai ve önemli bir rol düştüğünü bildiren Prof. Dr. Polat, “Bu amaçla bünyemizde bir araştırma enstitüsünün bulunması güçlü yanlarımızdan birisidir. Uluslararası Savaş Yeri Arkeolojisi Sempozyumu da Enstitümüzün kuruluş amacı için gösterdiği çabayı ve bu alanda üstlendiği öncü rolü ispat eder şekildedir” dedi.

“Müzemizde 3 bine yakın eser bulunuyor”

Prof. Dr. Polat, SÜ Müzesinin düzenlemelerle birlikte açılmaya hazır durumda olduğunu belirterek, “Üniversitemizin Bakanlığa bağlı özel müzesi olduğundan bahsetmek istiyorum. Elimizde 3 bine yakın eser bulunuyor. Bu eserler çeşitlilik gösteriyor. Amerika Kıtasından Asya’ya, Anadolu Selçuklu, Osmanlı eserlerine kadar eserimiz var. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy Hocamızın atanmasıyla birlikte ‘hızlı şekilde müzeyi nasıl aktif ederiz?’ diye çalışmalar içerisine girdik. Büyük bir müze binamız var. Binada eserlere yönelik iki sergi salonu mevcut. Ayrıca iki açık sergi alanı bulunuyor. Konferans salonu ve diğer yapısal unsurlarıyla büyük bir alan. Atıl bir vaziyetteydi. Müze Müdürümüz, atanmasının ardından çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyük çabalarla tüm eserlerimizi envanter kaydından sonra müzenin bir salonuna yerleştirdik, hazır vaziyette. Güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

“Savaş yerlerinin belirlenmesi için destekler bekliyoruz”

Uluslararası Savaş Yeri Arkeolojisi Sempozyumu Başkanı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Savaş Yeri Arkeolojisinin yeni bir bilim dalı olduğunu belirterek, “Avrupa’da 1980’li yıllardan beri vücut bulan ve gelişen İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerde bu arkeolojinin ön plana çıktığını, mücadele ettikleri birçok savaş yerinin tespit edilip kayıtlara geçtiğini ve turizme açıldığını biliyoruz. Türkiye’de de bu çok çok yeni bir bilim dalı. Yeni bir bilim dalı olmasına rağmen bizim için Malazgirt’ten başlayıp Miryokefalon ve Haçlı Seferleri ile devam eden, Selçukluya münhasır Osmanlı ve Kurtuluş Savaşımızda da birçok varlıkla yokluk savaşları yaptığımız savaş yerlerinin tespiti açısından önemli bir bilim dalı. Çanakkale Savaşının yeri açısından bu gerçekleştirilmiş durumda ama Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü olarak özellikle Malazgirt, Miryokefalon ve Haçlı Seferlerinin yerlerinin tespiti açısından belirli projelerle bu işin içine girmeyi, bu çalışmalara destekler bulmayı düşünüyoruz. Bunun için de Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’un destekleri bizim için çok önemli. Sempozyumumuzun yapılmasında da Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Ahmet Bilgiç teşekkür ediyorum. Destekleri, sempozyumumuzun yapılmasını sağladı. İnşallah verimli bir başlangıca vesile olur” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sefer Solmaz, Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zehra Odabaşı, Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Coşkun Bilgi, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.