Selçuk Üniversitesinde (SÜ) hazırlanan projeyle ozon tedavisinin diyabette görülen bilişsel bozulmalar ve hastalığa bağlı oluşan komplikasyonları üzerindeki etkileri incelenecek.

Yürütücülüğünü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muaz Belviranlı’nın yaptığı proje, TÜBİTAK 1001 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Özel Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. GETAT uygulamalarının dünya çapında ilgi gördüğüne dikkat çekerek bu alandaki bilimsel altyapının oluşturulmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Muaz Belviranlı, “Ozon tedavisi, diyabete bağlı oluşan nöropati (sinir hasarı), retinopati (göz hasarı), nefropati (böbrek hasarı) gibi rahatsızlıkların yanı sıra diyabetik yaraların tedavisinde de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak ozon tedavisinin bu kullanımlarına dair bilimsel altyapı yetersiz ve özellikle diyabetle ilişkili rahatsızlıklar üzerindeki etkinliği henüz yeterince bilimsel temele dayandırılmadı. Bu projeyle ozonterapinin diyabet üzerindeki etkilerini araştırarak bu alanda sağlam bir bilimsel temel oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“Ozonterapinin Deneysel Tip 2 Diyabet Modelinde Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi ve Kas Beyin Ekseninde Mitokondriyal Biyogenez ve İrisinin Rolü” adlı projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Muaz Belviranlı yaparken araştırmacı ekibinde ise Prof. Dr. Nilsel Okudan ve Arş. Gör. Dr. Tuğba Sezer yer alıyor.