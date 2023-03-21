Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi ev sahipliğinde afetzedelere destek çalışmaları çerçevesinde “Gün Birlik Günü” temalı atölye çalışması ve yardım kampanyası etkinliği düzenlendi.

SÜ Fen Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte Fen Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Konya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan teraryum, kokulu taş, hat, ebru ve tezhip sanatı atölyelerinde afetzede gençlerin katılımıyla eserler sunuldu. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken yaptığı konuşmada, ülke ve millet olarak zor günleri aşacak güce sahip olduklarını söyledi. Selçuk Üniversitesinin de yaraların sarılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Eken, “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü olarak Rektörümüzün de talimatıyla en kısa sürede organize olup afetzedelerimizin yardımına koştuk, koşmaya da devam ediyoruz. Depremin hemen ardından akademik birimlerimiz, özellikle afetle ilgili bölümlerimiz kısa sürede organize oldu. Depremin etkilediği il ve ilçelere ulaşarak faaliyetlerini sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Ülke olarak büyük bir imtihanın içerisinde olduğumuzun farkındayız. Bu imtihandan başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede etkinliğimizin organize edilmesinde başta Fen Fakültesi olmak üzere kadirşinas, iyiliksever insanlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

SÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı, millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun önemini belirtti. Etkinlikte hem depremzede gençlerle buluşmak hem de akademik ve idari personel ile öğrencilere fayda sağlama konusunda bir araya geldiklerini dile getiren Küçükkolbaşı, etkinlik gelirlerinin Prof. Dr. Erol Güngör Bursu aracılığı ile depremden etkilenen öğrencilere verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Konya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinin katkılarıyla düzenlenen yardım kampanyasının açılışı gerçekleştirildi.