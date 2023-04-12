Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Sudan Bahri Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya gelerek ortak çalışmaları içeren iş birliği protokolü imzaladı.

Bir dizi görüşme ve iş birliğinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen heyet, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, üniversitenin uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde birçok üniversite ile iletişimde olduklarını belirterek dünya üniversitesi olma yolunda önemli adımların atıldığını vurguladı.

Rektör Çomaklı: “Uluslararasılaşma Vizyonuna Uygun Adımlar Atıyoruz”

Bu kapsamda dünyanın birçok bölgesinden üniversitelerle ortak çalışmalar ve iş birlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, Sudan’ın da Türk halkının gönül coğrafyasında önemli yeri olduğunu belirterek kurulacak ortaklık köprüsünün kendilerini memnun edeceğini dile getirdi.

Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Ahmed nezdinde tüm heyeti üniversitede ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Geçtiğimiz ay Sudan’ın başkenti Hartum’da düzenlenen uluslararası öğrenci fuarına katılan üniversitemizin stantları ve çalışmaları yoğun ilgi gördü. Sudanlı öğrencilerin üniversitemize gösterdiği ilgi neticesinde bu sene üniversitemizin yurt dışından öğrenci kabulünde kullandığı ATATÖS sınavını da Sudan üniversitelerinde düzenleme kararı aldık. Tüm dünya üniversitelerine kapısı açık olan Atatürk Üniversitesinin vermiş olduğu kaliteli eğitim neticesinde öğrencileri de tüm üniversitelerde karşılık bulacak düzeye getirmiştir. Bu düşüncelerle bizleri ziyaret ederek ilişkilerin güçlenmesine katkı sunan Bahri Üniversitesi heyetine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmed: “Atatürk Üniversitesinin Bilgi Birikiminden Faydalanmak İstiyoruz”

Atatürk Üniversitesinin çok köklü ve güçlü bir üniversite olduğunu ve bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmek istediklerini aktaran Rektör Ahmed; Ziraat, Su Ürünleri, Veteriner Fakülteleri, Hayvan Hastanesi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ile Dış İlişkiler Ofisini gezdiklerini ve Atatürk Üniversitesinin hem bilgi birikiminden hem de teknolojik altyapısından faydalanmayı arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hassan Hamid ve Kurumsal İletişim Direktörü Yasir Musa’dan oluşan heyet ile Erzurum’a geldiklerini Aktaran Prof. Dr. Ahmed, imzalanacak iş birliğinin iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaret, iki üniversite arasında iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi.