Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen "Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması" sonuçlandı. Birincilik, çevresel problemlerin çözümüne ekonomik sürdürülebilirliği de dahil etmesiyle dikkat çeken Algbio’nun oldu. 350 bin liralık ödül, Enerjisa Enerji Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, Teknolojide Kadın Derneği tarafından Algbio ekibine takdim edildi.

Teknolojide Kadın Derneği’nin paydaşları ile birlikte yürüttüğü ‘Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması’, herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna eşit ve evrensel biçimde erişimini sağlamayı, temizlik ve hijyen şartlarını iyileştirmeyi amaçladı. Yarışma, su kirliliğini azaltmak, zararlı kimyasal salınımını en aza indirerek su kalitesini artırmak ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek için hayata geçirildi. Kadın girişimcilerin teknoloji ve inovasyon odaklı fikirleriyle şekillenen yarışma, sürdürülebilir, adil ve eşit bir geleceğin inşasında önemli bir adım olarak öne çıktı. Teknolojide Kadın Derneği, kurulduğu günden bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’nı ilke edinerek bu amaçlar içerisinde olan konulara değinen ve teknolojik girişimlerde kadın liderliğini bu ilkeler doğrultusunda önceliklendiren çalışmalar yapıyor. Bu yarışma konseptini de bu ilkeler altında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun şekilde ‘Temiz Su ve Sanitasyon’ temasıyla gerçekleştirdi.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Akın Börekçi, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Deniz Ülke Kaynak, Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren, Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Karadeniz, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça ve Çimsa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu yer aldı.

350 bin liralık ödülün kazananı: Algbio

Türkiye’nin kadın girişimcileri, temiz su ve sanitasyon alanında teknolojik çözümler sunan projeleriyle yarıştı. Kadın girişimciler tarafından kurulan şirketler, Teknolojide Kadın Derneği’nin düzenlediği bu yarışmada yer aldı. Rekabetçi geçen yarışmanın kazananı Algbio oldu. Algbio, patentli alg teknolojileri sayesinde endüstriyel karbondioksit salımını azaltma, müsilajın önlenmesi ve atık suların yüzde 95 oranında temizlenerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedeflerine odaklanıyor. Yenilikçi çözümleriyle biyoyakıt, biyoplastik ve sürdürülebilir ürünler üreten girişim, çevresel problemlerin çözümüne ekonomik sürdürülebilirliği de entegre ederek jüriyi etkiledi ve 350 bin TL’lik ödüle layık görüldü.

Teknolojide Kadın Derneği Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı ve Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk; "Biz Teknolojide Kadın Derneği olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’nın her bir başlığını işliyoruz. İlk başta tarım başlığını incelemiştik, şimdi de temiz ve verimli su kullanımı konusunu işledik. Buradaki amaç, sürdürülebilir kalkınma amacında katkıda bulunmak ve girişimcilerin bir şekilde sesinin duyurulmasını sağlamak. Bizim dernek olarak önceliğimiz, teknolojide çözüm üreten kadın girişimcilerin seslerini duyurmak ve onlara fırsat eşitliğiyle daha kapsayıcı bir geleceği inşa etmek. Bu kapsamda da bu yarışmayı düzenledik. Suda Teknolojik Çözümler adı altında bu yarışmada da Algbio isimli girişimimiz birinci oldu. Kendileri bugün birinci oldular çünkü sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için suyun verimli kullanılması çok hayati bir önem taşıyor. Yakın bir zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında temiz enerji ve enerjinin verimli kullanılması konularını işleyeceğiz. Biz yine girişimcilerin sesi olmak istiyoruz. Çünkü enerji de çok önemli bir konu. Dolayısıyla da bu kapsamda önümüzdeki dönemde bu başlığı inceleyeceğiz. Orada da girişimciler arasından birinciyi seçip onlara bu konuda ses olacağız" dedi.

Algbio Kurucusu Selen Şenal, başarılarıyla ilgili şu ifadelerde bulundu: "Algbio’da atık suları ve karbondioksiti mikro algler ile arıtıyoruz ve daha sonra bunlardan faydalı biyomalzeme, biyoyakıt, biyoplastik gibi malzemeler üretiyoruz. Aslında Türkiye’de suda teknolojik girişimler oldukça az. Dolayısıyla bilinen sayılı girişim var, biz de bunlardan biriydik. Dolayısıyla yarışmayla da konu olarak eşleşmiş olduk. Daha sonrasında program bünyesine katılıp gerekli eğitimleri aldık. Ve sonrasında finalde de kazandık. Gerçekten suda etkili bir girişimiz. Ama birçok etkili girişim var. Biz teknolojide her konuda güveniyorduk ama sonuçta jürinin kararı idi."

Çimsa, Decacorn Angels, DFDS, Enerjisa Enerji ve SOCAR Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, temiz su ve sanitasyon alanında yenilikçi çözümleri teşvik etti ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırladı. Bu iş birliği, Türkiye’de temiz su ve sanitasyon teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunarak, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda adına etkili bir adım olarak değerlendiriliyor.