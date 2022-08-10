Tekirdağ’da şiddetli yağışla beraber dereye dönüşen sokakta bir araç mahsur kaldı. Vatandaş, mahsur kalan otomobili kendi imkanlarıyla itekleme usulü ile kurtardı.

Tekirdağ’da şiddetli yağışla beraber dereye dönüşen sokakta bir araç mahsur kaldı. Vatandaş, mahsur kalan otomobili kendi imkanlarıyla itekleme usulü ile kurtardı.

Tekirdağ’da aniden bastıran yağış sonrası sokaklar adeta dereye dönüştü. TESKİ’ye ait mazgalların tıkanmasından dolayı şiddetli yağışla beraber bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin olduğu sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bir otomobil suda mahsur kaldı.

Kısa bir süre yardım bekleyen vatandaş, daha sonra mahsur kalan aracını itekleme usulü ile kurtardı. O anlar İhlas Haber Ajansı Muhabiri kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.