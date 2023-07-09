Siirt’te balık tutmak için gittiği çay kenarında dengesini kaybederek suya düşen 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

18 yaşındaki Veysi Ulukan, Kurtalan’ın Gözpınar köyü Yanarsu Çayı’nda balık tutmak isterken dengesini kaybedip akıntıya kapılmıştı. AFAD, UMKE, Jandarma ve Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamlar su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Ekiplerin saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde Veysi Ulukan’ın cansız bedenine kurbağa adamlar 5 metre derinlikte ulaştı. 18 yaşındaki Ulukan’ın cansız bedeni sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.