Eskişehir’de yer altından geçen kabloları çalmaya teşebbüs ettikleri esnada suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir’de yer altından geçen kabloları çalmaya teşebbüs ettikleri esnada suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kurumlara ait olan ve yer altından geçen kabloları çalma teşebbüsünde bulunan Veli Ç. ve Mahmut Ç. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.