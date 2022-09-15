Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada yakalanan ve 6 farklı hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada yakalanan ve 6 farklı hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık konusuyla ilgili faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi G.A., bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada ekiplerce suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.